Новый сервис запустил прокат электровелосипедов в Москве

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Сервис Whoosh запустил в столице шеринг электровелосипедов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сервис Whoosh – лидер рынка микромобильности – продолжает развивать свою платформу. Теперь пользователи могут арендовать в приложении электробайки. Пилотный проект рассчитан на 200 велосипедов в Москве", – отметили в пресс-службе.

Как сообщается, электровелосипеды нового сервиса обладают большим запасом хода и могут стать альтернативой для тех, "кому близок классический форм-фактор".

В пресс-службе сообщили, что прокат электробайков будет доступен в Москве, Мытищах, Красногорске, Люберцах и Одинцово. Так, первые четыре велосипеда появились на парковках в районе ТТК. Их можно взять в аренду в последней версии программы Whoosh на iOS и Android.

"По существующим ПДД велосипед может ехать по велодорожкам или, в случае их отсутствия, по краю проезжей части. Езда по тротуару разрешена только в исключительных случаях", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Что касается тарифов, они схожи с тарифами кикшеринга: 50 рублей стоит начало поездки, цена минуты меняется в зависимости от спроса (от 5 до 9 рублей). Кроме того, есть страховка, стоимость которой равна 35 рублей, ее можно подключить в приложении.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. Отмечается, что в этом году продолжат развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт.