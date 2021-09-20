"Это наш город": на Патриарших прудах ограничили скорость электросамокатов

На Патриарших прудах ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района.

Медленные зоны делают в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными для всех.

Кроме того, на Патриарших прудах парковки самокатов перенесут в более удобные и безопасные места. Также в районе начнет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

