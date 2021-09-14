Маршруты трех автобусов изменились в ТиНАО с 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ТиНАО с 14 сентября изменились маршруты автобусов № 876, 879 и 976. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"С 14 сентября в связи с окончанием строительства автодороги Середнево – Марьино – Десна маршруты № 876, 879 и 976 идут по новой дороге вместо Московской улицы со всеми промежуточными остановками от Калужского шоссе до деревни Марьино", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в ТиНАО запустили сервис перевозок "По пути". Жители округа смогут через приложение вызывать городской транспорт. Для этого пассажиру нужно указать, откуда, куда и в какое время ему требуется автобус, и тот приедет к "виртуальной" остановке.

Кроме того, Сергей Собянин подписал постановление о снижении стоимости проезда в городском транспорте в округе. Согласно документу, отменяется тарификация поездок из Троицкого административного округа в другие субъекты столицы.

До этого для подобных поездок действовал повышенный тариф – 60 рублей вместо 42 рублей, а стоимость "ТАТ" на 30 дней составляла 2 тысячи 70 рублей вместо 1 тысячи 240 рублей.

