Стоимость проезда по карте "Мир" снизится на 10 руб в общественном транспорте Подмосковья

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Пассажиры общественного транспорта Подмосковья смогут экономить 10 рублей на каждой поездке при оплате картой "Мир". Акция продлится до конца 2021 года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Поездки в общественном транспорте Подмосковья с картой "Мир" дешевле на 10 рублей. Акция действует с 1 сентября до 31 декабря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что скидка действует при оплате проезда прислонением карты к валидатору в автобусе, троллейбусе и трамвае. Сумма поездки спишется с учетом скидки.
Большинство пассажиров (95 процентов) оплачивают проезд в общественном транспорте Московской области безналичным способом, а 60 процентов из них расплачиваются банковской картой, уточняет ведомство.
Ранее сообщалось, что в Москве запустят скидочную акцию, по которой проезд на метро, МЦК и МЦД станет дешевле при оплате банковскими картами "Мир" и смартфонами.
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