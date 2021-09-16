Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

10:07
Фото: sobyanin.ru
В Строгине, Митине, Южном Тушине и Покровском-Стрешневе проживают более 500 тысяч москвичей, они нуждаются в объектах, которые сделают их жизнь комфортнее. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
По словам градоначальника, из-за перегрузки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линии метро было принято решение построить Рублево-Архангельскую линию московской подземки.
Новая линия с 8 станциями пройдет от "Сити" до станции "Липовая Роща" за МКАД. Как уточнил мэр, первый участок от "Делового центра" до "Шелепихи" уже завершен и пока работает в составе БКЛ. Второй – от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" – начнут строить в 2022 году.
Рублево-Архангельская линия позволит сделать 6 пересадок – на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линию, а также на МЦД-1.
Собянин отметил, что в перспективе возможно продление новой линии в Рублево-Архангельское за МКАД и в центр до ЗИЛа, где она будет соединена с Бирюлевской линией.
Что касается создания и продления дорог, специалистам предстоит проект реконструкции Волоколамского шоссе.
"На сегодня из семи этапов реконструкции Волоколамского шоссе шесть полностью завершены", – отметил Собянин.
На данный момент, как уточнил мэр столицы, завершено строительство эстакады у метро "Тушинская", реконструированы путепроводы на МЦК и развязка на МКАД. В ближайшее время москвичей ждет новый мост через Сходню.
В районе Митино предстоит расселить 2,4 тысячи жителей из 14 домов в поселке Новобратцевском. В первый стартовый дом уже начали въезжать новоселы.
В Южном Тушине необходимо расселить 18,3 тысячи человек из 111 домов. Стартовые дома на Сходненской, Лодочной и в Светлогорском проезде находятся на стадии строительства. При этом ключи от первых квартир выдадут жильцам уже в 2022 году.
В Покровском-Стрешнево в программу реновации включено 48 домов. Начало расселения запланировано на 2024 год.
Касаемо благоустройства зон для прогулок, были приведены в порядок ландшафтный парк "Митино", Кировская и Строгинская поймы, пляж "Химки-2".
На очереди находится благоустройство парка "Покровское-Стрешнево". Власти планируют осуществить его максимально бережно по отношению к природе. Главной задачей благоустройства станет сохранение экосистемы парка с его вековыми соснами, малыми реками, прудами и небольшими низинными болотцами.
Кроме того, будет продолжено благоустройство парков, улиц и дворов.
В 2019 году была намечена модернизация городской инфекционной службы. В старых инфекционных больницах пациенты со схожими инфекциями могли лежать в одной общей палате. В случае необходимости срочной операции, пациента перевозили в обычную больницу.
В новых же медучреждениях все должно быть организовано иначе. Так, старые корпуса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе пришлось снести. На их месте появится новая больница. Пациентов будут размещать в изолированных палатах. Также будут отсутствовать общие столовые, душевые и туалеты.
В ИКБ № 1 создадут собственную клиническую лабораторию. Все анализы будут проводиться на месте, без транспортировки в другие лабораторные центры.
Помимо этого, в больнице создадут современный акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями.
В новой поликлинике на улице Твардовского в Строгине будут работать терапевтическое, рентгенодиагностическое отделения, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, включая кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. Также прием будут вести узкие специалисты. Первых пациентов новая поликлиника примет в 2023 году.
В 2022 году будет открыт флагман "Моих документов" в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп", расположенном у станции "Сходненская". В новом центре можно будет получить многожество дополнительных услуг, в частности, станет возможно зарегистрировать авто.
В Митине работает одна из лучших фестивальных площадок города. Также есть ярмарка на улице Свободы в Южном Тушине.
В 2022 году планируется открыть ярмарку на Таллинской улице в Строгине.
Столичные власти планируют создать около 72 тысяч новых рабочих мест. Наиболее крупный проект будет реализован в Покровском-Стрешневе на бывшем Тушинском аэродроме.
Там хотят построить 4,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Помимо жилья, там возведут бизнес-центры, ТРК, объекты коммунальной инфраструктуры, пожарное депо, транспортно-пересадочный узел.
В Строгине в планах реорганизация коммунально-складской зоны в границах МКАД, проспекта Маршала Жукова и улицы Твардовского.
Также ряд проектов планируется реализовать в Митине у села Рождествено и поселка Новобратцевского.
Ранее в Москве началось строительство двух станций будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров. На соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: