Собянин представил основные проекты по развитию четырех районов СЗАО

Фото: sobyanin.ru

В Строгине, Митине, Южном Тушине и Покровском-Стрешневе проживают более 500 тысяч москвичей, они нуждаются в объектах, которые сделают их жизнь комфортнее. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Новый транспортный каркас

По словам градоначальника, из-за перегрузки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линии метро было принято решение построить Рублево-Архангельскую линию московской подземки.

Новая линия с 8 станциями пройдет от "Сити" до станции "Липовая Роща" за МКАД. Как уточнил мэр, первый участок от "Делового центра" до "Шелепихи" уже завершен и пока работает в составе БКЛ. Второй – от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" – начнут строить в 2022 году.

Рублево-Архангельская линия позволит сделать 6 пересадок – на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линию, а также на МЦД-1.

Собянин отметил, что в перспективе возможно продление новой линии в Рублево-Архангельское за МКАД и в центр до ЗИЛа, где она будет соединена с Бирюлевской линией.

Дороги и развязки

Что касается создания и продления дорог, специалистам предстоит проект реконструкции Волоколамского шоссе.

"На сегодня из семи этапов реконструкции Волоколамского шоссе шесть полностью завершены", – отметил Собянин.

На данный момент, как уточнил мэр столицы, завершено строительство эстакады у метро "Тушинская", реконструированы путепроводы на МЦК и развязка на МКАД. В ближайшее время москвичей ждет новый мост через Сходню.

Программа реновации

В районе Митино предстоит расселить 2,4 тысячи жителей из 14 домов в поселке Новобратцевском. В первый стартовый дом уже начали въезжать новоселы.

В Южном Тушине необходимо расселить 18,3 тысячи человек из 111 домов. Стартовые дома на Сходненской, Лодочной и в Светлогорском проезде находятся на стадии строительства. При этом ключи от первых квартир выдадут жильцам уже в 2022 году.

В Покровском-Стрешнево в программу реновации включено 48 домов. Начало расселения запланировано на 2024 год.

Благоустройство парков, дворов и улиц

Касаемо благоустройства зон для прогулок, были приведены в порядок ландшафтный парк "Митино", Кировская и Строгинская поймы, пляж "Химки-2".

На очереди находится благоустройство парка "Покровское-Стрешнево". Власти планируют осуществить его максимально бережно по отношению к природе. Главной задачей благоустройства станет сохранение экосистемы парка с его вековыми соснами, малыми реками, прудами и небольшими низинными болотцами.

Кроме того, будет продолжено благоустройство парков, улиц и дворов.

ИКБ № 1 и поликлиника на Твардовского

В 2019 году была намечена модернизация городской инфекционной службы. В старых инфекционных больницах пациенты со схожими инфекциями могли лежать в одной общей палате. В случае необходимости срочной операции, пациента перевозили в обычную больницу.

В новых же медучреждениях все должно быть организовано иначе. Так, старые корпуса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе пришлось снести. На их месте появится новая больница. Пациентов будут размещать в изолированных палатах. Также будут отсутствовать общие столовые, душевые и туалеты.

В ИКБ № 1 создадут собственную клиническую лабораторию. Все анализы будут проводиться на месте, без транспортировки в другие лабораторные центры.

Помимо этого, в больнице создадут современный акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями.

В новой поликлинике на улице Твардовского в Строгине будут работать терапевтическое, рентгенодиагностическое отделения, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, включая кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии. Также прием будут вести узкие специалисты. Первых пациентов новая поликлиника примет в 2023 году.

Центры "Мои документы"

В 2022 году будет открыт флагман "Моих документов" в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп", расположенном у станции "Сходненская". В новом центре можно будет получить многожество дополнительных услуг, в частности, станет возможно зарегистрировать авто.

Ярмарки и фестивальные площадки

В Митине работает одна из лучших фестивальных площадок города. Также есть ярмарка на улице Свободы в Южном Тушине.

В 2022 году планируется открыть ярмарку на Таллинской улице в Строгине.

Новые рабочие места

Столичные власти планируют создать около 72 тысяч новых рабочих мест. Наиболее крупный проект будет реализован в Покровском-Стрешневе на бывшем Тушинском аэродроме.

Там хотят построить 4,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Помимо жилья, там возведут бизнес-центры, ТРК, объекты коммунальной инфраструктуры, пожарное депо, транспортно-пересадочный узел.

В Строгине в планах реорганизация коммунально-складской зоны в границах МКАД, проспекта Маршала Жукова и улицы Твардовского.

Также ряд проектов планируется реализовать в Митине у села Рождествено и поселка Новобратцевского.

Ранее в Москве началось строительство двух станций будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров. На соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.