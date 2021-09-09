Рынок такси в Москве полностью восстановился после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве после пандемии полностью восстановился рынок такси, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента транспорта Дмитрия Пронина.
"Более миллиона человек в сутки перевозит такси в Москве. Пассажиропоток в сутки превысил уровень 2020 года", – сказал Пронин на IX Международном евразийском форуме такси.
Он также уточнил, что средний чек поездки на этом виде транспорте составляет 432 рубля.
"Средний чек за поездку на такси в Москве составляет 432 рубля, среднее время подачи – четыре минуты, среднее время поездки – 10–15 минут", – добавил Пронин.
В департаменте отметили увеличение ежедневного числа пассажиров почти в 22 раза начиная с 2010 года.
Ранее в Москве запустили систему мониторинга такси КИС "АРТ". Она отслеживает соблюдение требований, уже прописанных в законе о такси и действующих на территории Москвы и Московской области.
Таким образом, ее введение ничего не поменяет для таксопарков, а для пассажиров поездки станут еще удобнее и безопаснее.
В Дептрансе рассказали о системе контроля таксистов
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