Рынок такси в Москве полностью восстановился после пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве после пандемии полностью восстановился рынок такси, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента транспорта Дмитрия Пронина.

"Более миллиона человек в сутки перевозит такси в Москве. Пассажиропоток в сутки превысил уровень 2020 года", – сказал Пронин на IX Международном евразийском форуме такси.

Он также уточнил, что средний чек поездки на этом виде транспорте составляет 432 рубля.

"Средний чек за поездку на такси в Москве составляет 432 рубля, среднее время подачи – четыре минуты, среднее время поездки – 10–15 минут", – добавил Пронин.

В департаменте отметили увеличение ежедневного числа пассажиров почти в 22 раза начиная с 2010 года.

Ранее в Москве запустили систему мониторинга такси КИС "АРТ". Она отслеживает соблюдение требований, уже прописанных в законе о такси и действующих на территории Москвы и Московской области.

Таким образом, ее введение ничего не поменяет для таксопарков, а для пассажиров поездки станут еще удобнее и безопаснее.

