В Московском регионе заработала система мониторинга такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве заработала система мониторинга работы такси

В столичном регионе запустили систему мониторинга такси КИС "АРТ", сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не смогут получать заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тысяч человек – это почти 100% активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы. Получить цифровой профиль можно и сейчас.

Система отслеживает соблюдение требований, уже прописанных в законе о такси и действующих на территории Москвы и Московской области. Таким образом ее введение ничего не поменяет для таксопарков, а для пассажиров поездки станут еще удобнее и безопаснее.

Система будет отслеживать время, которое водитель такси провел за рулем. По закону он может работать 40 часов в неделю чистого рабочего времени, без остановок на ремонт и перерывы на отдых. Норму рабочих часов в сутки каждый устанавливает сам, но не более 12 часов подряд. Кроме того, система будет считывать стаж вождения – он должен быть не меньше трех лет.

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч водителей, работающих в Москве и Московской области, зарегистрировались в системе мониторинга такси. Каждый день поступает около 5 тысяч новых заявок.

Отказать водителю в оформлении цифрового профиля могут в том случае, если его паспорт или водительские права просрочены. Кроме того, система автоматически проверяет данные и не регистрирует тех, кто не может быть допущен к перевозке людей по закону.

Платформа с общей базой таксистов может появиться в РФ к концу года. После проработки системы можно будет отслеживать, лишен ли тот или иной водитель прав, сколько раз привлекался за нарушение ПДД и так далее.