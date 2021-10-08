Сезон велопроката продлили в Москве до конца ноября

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"Велобайк" продлил сезон велопроката в Москве до конца ноября. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

За последние два года пользователи велопроката совершили порядка 10 миллионов поездок, количество активных участников неуклонно растет. Особенно сервис востребован среди курьерских и волонтерских организаций, подчеркнули в ВТБ.

"Принимая во внимание все эти факторы, а также установившуюся в столице благоприятную погоду, мы решили продлить активный сезон проката до начала зимы", – подчеркнул президент общественного проката "Велобайк" Максим Акимов.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о тарифе "Поминутный", который был запущен "Велобайком" совместно с Дептрансом. По нему в начале поездки горожане платят 20 рублей, а после – по 5 рублей за минуту. Лимита по числу поездок в день нет.

Также эколог предложил доплачивать россиянам за поездки на работу на велосипеде. По его словам, надбавка должна стать вознаграждением для человека, который вносит вклад в защиту природы.

