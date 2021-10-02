На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов и самокатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
На ВДНХ продлили сезон проката велосипедов, самокатов и экотакси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
"По многочисленным просьбам посетителей сезон проката на ВДНХ продлен. Покататься на велосипеде, самокате и экотакси по главной выставке страны можно будет и в октябре", – рассказал руководитель пресс-службы Александр Жестков.
Прокат будет действовать до 21 октября в двух пунктах аренды спортивного инвентаря на северной и южной петлях Кольцевой дороги. Два дополнительных пункта возле павильонов №8 "Юные натуралисты" и №44 "Кролиководство" закрыты.
Сервис аренды экотакси и электросамокатов проработает до конца месяца. Также посетителям ВДНХ напомнили об электробусах, которые курсируют по Кольцевой дороге с интервалом в 15-20 минут.
В сентябре стало известно, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице. Такая стратегия соответствует развитию культуры экологичного транспорта, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
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