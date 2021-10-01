В "Яндекс.Картах" появилась возможность строить маршруты для самокатов

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В сервисе "Яндекс.Карты" появилась возможность построить маршрут для самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Она пригодится тем, у кого нет своего, или решившим прокатиться спонтанно", – говорится в сообщении.

Для поездок на самокате строятся специальные маршруты, которые ведут только по велосипедным дорожкам и тротуарам, а также по возможности обходят лестницы. Кроме того, данные маршруты подходят как для обычных, так и для электросамокатов.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах в Москве ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района. Медленные зоны ввели в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров также предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

