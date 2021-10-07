Эколог предложил доплачивать россиянам за поездки на работу на велосипеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудник, который добирается до работы на велосипеде, должен получать надбавку к зарплате. Такое предложение сделал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эколога, надбавка должна стать вознаграждением для человека, который вносит вклад в защиту природы.
"Современные компании, офисы и производства используют много бумаги, электричества, расходных материалов. Из-за их деятельности в воздух выбрасываются парниковые газы. Несмотря на это, фирмы стремятся стать углеродно-нейтральными. Чтобы компенсировать причиняемый вред, работодатели могут доплачивать своим сотрудникам, которые, добираясь на работу, отказываются от автомобиля и неэкологичных видов общественного транспорта в пользу велосипедов или самокатов", – сказал Пукалов.
При этом эколог подчеркнул, что данный проект нужно запустить за счет самих компаний. По его словам, сотруднику нужно доплачивать за пользование самокатами, электросамокатами, велосипедами и другими экологичными средствами передвижения.
"Компенсационная сумма может зависеть от расстояний, которые преодолевает человек. Пусть это будет фиксированная выплата за каждый километр. Получается, что сотрудник просто ездит на велосипеде, не тратится на бензин, а, напротив, фактически зарабатывает деньги. В то же время он защищает экологию и ведет здоровый образ жизни", – заключил Пукалов.
Ранее сообщалось, что в московской ВДНХ продлили сезон проката велосипедов, самокатов и экотакси до конца октября.
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