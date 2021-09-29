Эксперты рассказали, как научить детей безопасному передвижению в городе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты рассказали, как научить детей самостоятельно передвигаться в общественном транспорте без угрозы для жизни. Рекомендации экспертов приводятся в материале газеты "Известия".
В Госавтоинспекции напомнили, что пример детям должны показывать родители.
"Именно в возрасте до семи лет, когда родители еще водят ребенка по улице за руку, систематическая, повседневная тренировка правильного поведения на дороге с постоянным личным примером всех членов семьи может создавать положительные или отрицательные привычки", – уточнили эксперты.
В помощь ребенку школьного возраста стоит совместно составить схему маршрута "дом – школа – дом", указав на ней наиболее опасные места. Кроме того, на условную карту можно нанести разные иные пункты назначения. Обязательно стоит указать светофоры, дорожные знаки и пешеходные переходы.
Дополнительные навыки в части изучения правил дорожного движения можно получить на практике в отрядах юных инспекторов движения. Занятия в них доступны для детей школьного возраста. По РФ сформировано более 33 тысяч отрядов.
В июне 2021 года начальник ГИБДД России Михаил Черников выразил мнение о том, что в российские школы необходимо вернуть занятия по вождению. По мнению эксперта, такая мера позволила бы выпускникам получать водительское удостоверение сразу по завершении учебы.
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