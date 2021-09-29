Эксперты рассказали, как научить детей безопасному передвижению в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты рассказали, как научить детей самостоятельно передвигаться в общественном транспорте без угрозы для жизни. Рекомендации экспертов приводятся в материале газеты "Известия".

В Госавтоинспекции напомнили, что пример детям должны показывать родители.

"Именно в возрасте до семи лет, когда родители еще водят ребенка по улице за руку, систематическая, повседневная тренировка правильного поведения на дороге с постоянным личным примером всех членов семьи может создавать положительные или отрицательные привычки", – уточнили эксперты.

В помощь ребенку школьного возраста стоит совместно составить схему маршрута "дом – школа – дом", указав на ней наиболее опасные места. Кроме того, на условную карту можно нанести разные иные пункты назначения. Обязательно стоит указать светофоры, дорожные знаки и пешеходные переходы.

Дополнительные навыки в части изучения правил дорожного движения можно получить на практике в отрядах юных инспекторов движения. Занятия в них доступны для детей школьного возраста. По РФ сформировано более 33 тысяч отрядов.

В июне 2021 года начальник ГИБДД России Михаил Черников выразил мнение о том, что в российские школы необходимо вернуть занятия по вождению. По мнению эксперта, такая мера позволила бы выпускникам получать водительское удостоверение сразу по завершении учебы.