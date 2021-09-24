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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах. Об этом глава столицы написал в своем блоге.

Градоначальник рассказал, что с 20 сентября в Москве и других регионах страны проходит Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. В этом году особое внимание уделяется снижению дорожного травматизма детей и подростков.

По словам Собянина, за последние 10 лет ситуация с дорожным травматизмом несовершеннолетних в столице стала существенно лучше.

"За последние 10 лет мы добились радикального снижения детской смертности и травматизма на дорогах Москвы", – написал мэр.

Он отметил, что за данный период число детей, погибших в ДТП, снизилось в четыре раза – с 12 человек до 3. Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате аварий, уменьшилось на 40%. В 2010 году травмы в ДТП получили 1 043 ребенка, а в 2020 году – 634.

Собянин подчеркнул, что сейчас столица является самым безопасным регионом в плане дорожного травматизма. Добиться этого в первую очередь помогает наведение порядка на дорогах.

"Интеллектуальная транспортная система обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками, – пояснил градоначальник. – А камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД и патрулирование сотрудников ГИБДД являются важнейшими инструментами профилактики опасной езды".

Еще одним ключевым аспектом, по мнению мэра, является наведение порядка в работе такси. В этом существенно помогает введенная недавно информационная система "Аналитика работы такси", благодаря которой стало возможным контролировать режим труда и отдыха таксистов. Это позволяет не допускать переработок и чрезмерной усталости за рулем.

"И, что очень важно, за последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысячи новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров", – добавил Собянин.

Он напомнил, что ежегодно власти Москвы совместно с ГИБДД проводят анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки. По его итогам разрабатываются и реализуются рекомендации, позволяющие сделать такие маршруты безопаснее.

Обеспечить безопасность детей в зимние дни помогает контрастное освещение пешеходных переходов, которое в последние годы устанавливают рядом с образовательными организациями. Оно позволяет водителям вовремя увидеть пешеходов.

Ежегодно к началу учебного года городские службы и ГИБДД проверяют состояние дорожной инфраструктуры у каждого образовательного учреждения. Мэр уточнил, что к концу 2021 года подготовят новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ.

Градоначальник подчеркнул, что особую опасность для подростков составляет использование смартфона по пути в образовательное учреждение.

"Необходимо, не уставая, объяснять детям, что при переходе через улицу использовать смартфон ни в коем случае нельзя", – заявил Собянин, добавив, что до конца этого года власти столицы планируют разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах Москвы.

Глава столицы напомнил, что за безопасность детей младшего возраста полностью отвечают взрослые.

"Ожидая зеленого сигнала светофора, вы не только бережете себя. Вы спасаете жизнь ребенку, который стоит рядом и берет с вас пример", – заключил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что с начала года ГИБДД столицы пресекла более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле. В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм (в том числе несовместимых с жизнью) в случае ДТП.

