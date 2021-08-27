Эксперт рассказал, как научить ребенка безопасной езде на велосипеде

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Фото: depositphotos/zhuzhu
По данным Госавтоинспекции, в России с начала года в ДТП пострадало уже свыше 9 тысяч детей. Около 10% всех аварий с детьми происходят с велосипедистами, сообщает газета "Известия".
Число дорожных происшествий с участием детей увеличивается в конце лета, когда их становится больше на дорогах. Чтобы избежать печальных последствий, родителей призывают заблаговременно озадачиться безопасностью ребенка-велосипедиста в городе.
"Очень важна правильная экипировка, особенно когда речь идет о детях-велосипедистах. По статистике, ношение шлема снижает риск получения травм головы до 85%. Чтобы избежать ссадин и переломов, нужно надевать налокотники, наколенники и перчатки. И важно, чтобы все элементы защиты были подобраны индивидуально", – рассказал специалист экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.
Кроме того, у велосипеда должны быть фары и фонари с функцией мерцания, катафоты, зеркала и клаксон.
Детям младше 14 лет рекомендовано ездить на велосипеде во дворе, на стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных площадках. Если ребенок младше 7 лет, то ему предпочтительнее двигаться на велосипеде только в сопровождении взрослых.
Также эксперты советуют внимательно отнестись и к выбору самого велосипеда. Родителям перед покупкой нужно обратить внимание на размер. Транспорт, который максимально соответствует росту ребенка, способствует правильному положению позвоночника во время езды, поэтому она будет максимально удобной и безопасной.
Ранее велосипедистам объяснили, за какие правонарушения им может грозить штраф. Один из них предусмотрен за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
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