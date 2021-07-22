Три километра новых велополос появилось в столице

Фото: телеграм-канал "Деаптранс Москвы"

В Москве появилось еще три километра велополос, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Как уточняется, полосы для велосипедистов нанесли на улице Пречистенке и улице Стрелецкой, на Суворовской площади и в 1-м Войковском проезде.

"Еще 3 километра велополос появилось на московских улицах. Их нанесли не только в центре города, но и на севере и северо-востоке Москвы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице для движения велосипедистов создали 15 временных полос. Их нанесли на улице Лебедева, в Китайгородском проезде, в Газетном переулке, в Вознесенском переулке, улице Лесной, Большой Ордынке, Большой Полянке, улице Каретный Ряд, улице Малой Дмитровке, на Мячковском бульваре, дублере улицы Люблинской, в Полесском проезде, в 3-м Михалковском переулке, улице Мусоргского и на Марьинском бульваре.