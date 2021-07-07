Пятнадцать временных велополос появились в разных частях столицы

Фото: Дептранс Москвы
В Москве для движения велосипедистов создали 15 временных полос. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Катайтесь здесь: улица Лебедева, Китайгородский проезд, Газетный переулок, Вознесенский переулок, улица Лесная, улица Большая Ордынка, улица Большая Полянка, улица Каретный Ряд, улица Малая Дмитровка, Мячковский бульвар, дублер улицы Люблинской, Полесский проезд, 3-й Михалковский переулок, улица Мусоргского и Марьинский бульвар", – говорится в сообщении.
Кроме того, на улице Декабристов и улице Сельскохозяйственной также скоро появится велосипедная разметка. Также на улице Чаянова и улице 1-й Миусской ввели ограничение скорости до 30 километров в час.
Зона с абсолютным приоритетом для велосипедистов, где им можно двигаться по всей ширине проезжей части, появилась на улице Коптевской в районе дома 85.
Ранее сообщалось, что курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД. С такой инициативой намерена выступить столичная Госавтоинспекция, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.
В Москве курьеров на велосипедах хотят обязать сдавать экзамены на знание ПДД
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