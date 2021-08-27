Юрист рассказала, за что могут оштрафовать велосипедистов

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Велосипедистам объяснили, за какие правонарушения им может грозить штраф. Об этом рассказала заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в интервью агентству "Прайм".

Юрист отметила, что один из штрафов для велосипедистов предусмотрен за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

"Согласно действующему законодательству, велосипедисту грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей", – сообщила Петропольская.

Эксперт напомнила, что правила дорожного движения запрещают перевозить на велосипеде детей до 7 лет. Нельзя также заниматься перевозками при отсутствии должного оснащения у велосипеда.

Петропольская подчеркнула, что велосипедисты могут передвигаться как по велодорожкам, так и по тротуарам и обочинам.

В данном вопросе имеет значение возраст, сказала юрист. Так, ездить на велосипеде по правому краю проезжей части или обочине можно только с 14 лет.

Ранее сообщалось, что курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД. С такой инициативой намерена выступить столичная Госавтоинспекция.