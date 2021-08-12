С начала года ГИБДД Москвы пресекла более 24 тыс нарушений при перевозке детей

11:16
Фото: depositphotos/natulrich
С начала года ГИБДД столицы пресекла более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили об административной ответственности за данное правонарушение. Москвичам, пренебрегающим правилами перевозки детей, грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.
В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм (в том числе несовместимых с жизнью) в случае ДТП.
Ранее сообщалось, что таксисты стали чаще отказываться от поездок с детьми. Если же они соглашаются, то требуют оплачивать поездку по повышенному тарифу.
Как сделать такси безопаснее для ребенка
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