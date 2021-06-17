В ГИБДД поддержали идею вернуть в школы уроки вождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских школах необходимо снова ввести занятия по вождению, чтобы сразу после окончания обучения выпускники могли получать водительское удостоверение. Таким мнением поделился с РИА Новости начальник ГИБДД России Михаил Черников.

"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", – считает он.

По его словам, подобные занятия можно было бы проводить во внеурочное время, а эксперимент стоит начать с кадетских корпусов, так как профессия водителя востребована в армии. Черников также полагает, что обучение вождению поспособствует укреплению дисциплины школьников.

Кроме того, несовершеннолетние, прошедшие подобную подготовку, станут достаточно грамотными и подготовленными участниками дорожного движения, считает он.

Начальник Госавтоинспекции добавил, что на данный момент при поддержке ведомства в России действует проект "Юные инспекторы движения". В рамках него 433 тысячи подростков по всей стране изучают ПДД и основы безопасного поведения на дорогах.

Между тем заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступает против включения курсов вождения в обязательную школьную программу, поскольку ее "нельзя раздувать бесконечно". Однако предмет, по его мнению, можно ввести в качестве дополнительного модуля. При этом он отметил, что внедрить обучение вождению повсеместно невозможно, так как школам потребуется закупать автомобили и строить специальные полигоны, что сулит огромные затраты.

Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки. Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.

Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.

Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.

