В ГИБДД поддержали идею вернуть в школы уроки вождения

11:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В российских школах необходимо снова ввести занятия по вождению, чтобы сразу после окончания обучения выпускники могли получать водительское удостоверение. Таким мнением поделился с РИА Новости начальник ГИБДД России Михаил Черников.
"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным. Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ", – считает он.
По его словам, подобные занятия можно было бы проводить во внеурочное время, а эксперимент стоит начать с кадетских корпусов, так как профессия водителя востребована в армии. Черников также полагает, что обучение вождению поспособствует укреплению дисциплины школьников.
Кроме того, несовершеннолетние, прошедшие подобную подготовку, станут достаточно грамотными и подготовленными участниками дорожного движения, считает он.
Начальник Госавтоинспекции добавил, что на данный момент при поддержке ведомства в России действует проект "Юные инспекторы движения". В рамках него 433 тысячи подростков по всей стране изучают ПДД и основы безопасного поведения на дорогах.
Между тем заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступает против включения курсов вождения в обязательную школьную программу, поскольку ее "нельзя раздувать бесконечно". Однако предмет, по его мнению, можно ввести в качестве дополнительного модуля. При этом он отметил, что внедрить обучение вождению повсеместно невозможно, так как школам потребуется закупать автомобили и строить специальные полигоны, что сулит огромные затраты.
Ранее в России поменялись правила сдачи экзамена на водительские права. Главным изменением стало исключение из экзамена площадки. Готовность будущих водителей будут проверять только в условиях реального дорожного движения.
Перечень ошибок на экзамене также изменился и был разделен на группы. В отдельный блок попали серьезные ошибки, после совершения которых экзамен завершается сразу.
Кроме того, на экзамене в автомобиле теперь смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций или сотрудники автошкол.
С 1 апреля в России изменятся правила проведения экзамена на водительские права
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