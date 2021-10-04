"Московский патруль": полицейские поймали серийного похитителя велосипедов

В Московской области полицейские поймали серийного похитителя велосипедов. Вооружившись пассатижами, рецидивист кружил вокруг парковки торгового центра и подыскивал байки подороже.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и при попытке совершения очередного преступления задержали подозреваемого в противоправных деяниях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.