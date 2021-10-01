В Подмосковье водитель автобуса спас мальчика от пьяного мужчины

16:38
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель автобуса Мострансавто Евгений Тютькин спас несовершеннолетнего пассажира от взрослого мужчины, который напал на него в районе поселка Октябрьский в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел на маршруте № 323 "Октябрьский – Москва (метро "Выхино")". Ребенок зашел в автобус на остановке у станции метро, после чего сел и вел себя спокойно. Позже началась перепалка между двумя взрослыми пассажирами, водитель сделал им замечание, вскоре один из них покинул транспорт. На остановке в поселке Октябрьский мальчик вышел из автобуса, вслед за ним вышел второй участник конфликта, схватил его за рюкзак и начал трясти, параллельно ругаясь матом.
Водитель сразу сообщил о случившемся диспетчеру, после чего остановил автобус.
"Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил", – рассказал Тютькин.
По словам мужчины, нападавший был пьян, объяснить, что ему потребовалось от мальчика, он не смог.
Как отметили в подмосковном ведомстве, в ближайшее время за свой поступок Евгений Тютькин получит грамоту от Мострансавто.
Ранее в Нижегородской области из автобуса высадили 10-летнюю девочку, которой не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Инцидент произошел в Дзержинске.
Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков отметил, что действия кондуктора и компании-перевозчика нарушают законодательство, поэтому в их отношении примут соответствующие меры.
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