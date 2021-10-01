В Подмосковье водитель автобуса спас мальчика от пьяного мужчины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автобуса Мострансавто Евгений Тютькин спас несовершеннолетнего пассажира от взрослого мужчины, который напал на него в районе поселка Октябрьский в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел на маршруте № 323 "Октябрьский – Москва (метро "Выхино")". Ребенок зашел в автобус на остановке у станции метро, после чего сел и вел себя спокойно. Позже началась перепалка между двумя взрослыми пассажирами, водитель сделал им замечание, вскоре один из них покинул транспорт. На остановке в поселке Октябрьский мальчик вышел из автобуса, вслед за ним вышел второй участник конфликта, схватил его за рюкзак и начал трясти, параллельно ругаясь матом.

Водитель сразу сообщил о случившемся диспетчеру, после чего остановил автобус.

"Я подошел к ним, смотрю, ребенок напуган, молчит. Оттащил мужчину от парня и сказал, чтобы мальчик шел домой. Пока он переходил дорогу, я этого мужика держал, а когда парень скрылся из виду, отпустил", – рассказал Тютькин.

По словам мужчины, нападавший был пьян, объяснить, что ему потребовалось от мальчика, он не смог.

Как отметили в подмосковном ведомстве, в ближайшее время за свой поступок Евгений Тютькин получит грамоту от Мострансавто.

Ранее в Нижегородской области из автобуса высадили 10-летнюю девочку, которой не хватило пяти рублей для оплаты проезда. Инцидент произошел в Дзержинске.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков отметил, что действия кондуктора и компании-перевозчика нарушают законодательство, поэтому в их отношении примут соответствующие меры.

