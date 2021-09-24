Вставная челюсть и флейта. В Мострансавто рассказали о забытых пассажирами необычных вещах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала года пассажиры забыли в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто более 3 тысяч личных вещей. В числе самых необычных находок сентября – вставная челюсть, флейта и спиннинг. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"Традиционно самыми популярными потеряшками стали транспортные карты "Стрелка", банковские карты и социальные карты жителя Подмосковья и москвича. С начала осени и учебного года было забыто свыше 280 вещей – распространенными сезонными находками оказались зонтики, шапки и школьная сменная обувь. Самыми необычными вещами, обнаруженными сотрудниками в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры в сентябре, стали флейта, вставная челюсть и спиннинг", – сообщили в Мострансавто.
В пресс-службе напомнили, что все потерянные и оставленные пассажирами вещи хранятся в течение полугода, после чего утилизируются. Исключение составляют скоропортящиеся продукты – их на хранение не оставляют.
Пассажир, забывший личную вещь в автобусе, может обратиться в диспетчерскую службу и выяснить, поступил ли к ним этот предмет. Для этого необходимо назвать номер и наименование маршрута, направление движения автобуса и примерное время пропажи, а также описать утерянную вещь.
При получении забытого предмета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут забрать вещи в сопровождении родителей.
Ранее в пресс-службе "Аэроэкспресса" рассказали о вещах, забытых пассажирами летом 2021 года. Чаще всего сотрудники находили солнцезащитные очки, зонты, документы и мобильные телефоны. Вместе с тем терялись и необычные вещи. Среди оставленных предметов оказались рентгеновские снимки, кимоно, книга про Кришну и валики для краски.
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