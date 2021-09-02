В "Аэроэкспрессе" рассказали о необычных забытых пассажирами вещах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пассажиры "Аэроэкспресса" летом 2021 года забыли в поездах и терминалах компании более 430 вещей. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
Чаще всего сотрудники находили солнцезащитные очки, зонты, документы и мобильные телефоны. Вместе с тем, терялись и необычные вещи. Так, среди оставленных предметов оказались рентгеновские снимки, кимоно, книга про Кришну и валики для краски.
Вернуть владельцам удалось порядка 100 вещей. До передачи они хранились на специальном складе забытых вещей. Обратиться туда можно по горячей линии или посредством заявления о потере на стойке информации.
Склад забытых вещей находится в депо компании, которое расположено рядом с Белорусским вокзалом по адресу: Москва, улица Нижняя, дом 17. Для сохранности багажа можно приобрести фирменные бирки "Аэроэкспресса", которые помогут определить принадлежность вещей.
Ранее стало известно, что в ночь со 2 на 3 сентября изменится расписание движения электропоездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД), МЦД-1 и аэроэкспрессов. На участке Москва-Бутырская – Москва-Пассажирская-Смоленская будут укладывать бесстыковой путь.
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