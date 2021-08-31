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Транспорт

13:45

Расписание изменится на двух направлениях МЖД, аэроэкспрессов и МЦД-1

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД), МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в ночь с 2 на 3 сентября. Об этом говорится на сайте МЖД.

Изменения в расписании пригородных поездов связаны с укладкой 860 метров бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Москва-Пассажирская-Смоленская.

Отмечается, что технологические окна назначены с 23:30 до 05:40. За это время специалисты выполнят полный цикл работ по капитальному ремонту пути.

На время проведения работ поезда пустят по соседнему пути. В МЖД пояснили, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия некоторых электричек и аэроэкспрессов, также несколько электричек выведут из графика на участках Одинцово – Москва – Лобня.

Пассажиров попросили внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 ноября изменится расписание поездов "Сапсан" из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Вышний Волочек.

Из-за этого отменяются поезда № 756 сообщением Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, внесены изменения в расписание поезда № 758, следующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, а также № 760 Москва – Санкт-Петербург.

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