Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Между Санкт-Петербургом и Москвой в сентябре и октябре запустят дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда", – говорится в сообщении.

Уточняется, что узнать актуальное расписание движения поездов и приобрести билеты пассажиры могут во всех железнодорожных кассах, а также через приложение "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 1 сентября по 31 октября при покупке проездного билета на поезда "Сапсан" студенты могут получить скидку в размере 50%. Специальный тариф "Студент" будет распространяться на базовый и экономический классы обслуживания поездов.