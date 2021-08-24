Расписание ночных электричек на МЦД-2 изменится в конце августа – начале сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В ночное время 29 и 31 августа, а также с 1 по 15 сентября изменится расписание пригородных электричек на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
Изменение расписания на этих направлениях произойдет в связи с проведением путевых работ. Так, 29 августа и 5 сентября с 00:05 до 04:50 будут закрыты первый и второй пути на участке Курский вокзал – Люблино, часть поездов проследует по другим путям.
Также маршруты некоторых поездов будут укорочены от/до станций Царицыно, Подольск и Курского вокзала. В указанные даты пройдут работы по улучшению инфраструктуры.
Также ночью 31 августа, 1–3, 5–10, 13–15 сентября с 22:30 до 05:30 закроют первый путь на участке Люблино – Царицыно. Часть поездов будет следовать по третьему пути. У некоторых изменится время отправления и прибытия. Некоторые проследуют по укороченным маршрутам от/до Курского вокзала и станций Люблино, Царицыно, Подольск, Нахабино, Львовская.
В этот период будет проходить масштабный ремонт путей.
Ранее сообщалось, что от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево появился прямой автобусный экспресс-маршрут № 1195Д. Он будет проходить по платной трассе без дополнительных остановок, сообщает пресс-служба "Аэроэкспресса".
Пассажиры проведут в пути до терминала около 20 минут. Экспресс-автобусы будут отправляться каждые 30 минут: с 06:10 до 22:10 из Ховрина и с 06:45 до 22:45 из аэропорта.
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