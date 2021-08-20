Автобусы "Аэроэкспресса" начали курсировать до терминала D аэропорта Шереметьево

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева
От станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево появился прямой автобусный экспресс-маршрут № 1195Д. Он будет проходить по платной трассе без дополнительных остановок, сообщает пресс-служба "Аэроэкспресса".
Пассажиры проведут в пути до терминала около 20 минут. Экспресс-автобусы будут отправляться каждые 30 минут: с 6:10 до 22:10 – из Ховрина и с 6:45 до 22:45 – из аэропорта.
По словам генерального директора "Аэроэкспресс" Алины Бисембаевой, остановка в терминале D была сначала запущена в тестовом режиме и показала, что данный маршрут востребован у людей.
"Для пассажиров, прилетающих и вылетающих из терминала D, это станет удобной альтернативой быстро, без пробок и с выгодой добраться из аэропорта Шереметьево в Москву и обратно", – пояснила она.
Уточняется, что график движения экспресс-автобусов № 1195 от станции "Ховрино" до терминалов В и С остается без изменений.
С тарифами на проезд по маршруту № 1195 и № 1195Д можно ознакомиться на сайте компании. Купить билеты можно через сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или непосредственно при посадке у водителя.
Ранее стало известно, что из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение поездов "Аэроэкспресс".
Аэроэкспресс 21 августа отменяет все рейсы во Внуково
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