Аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково отменят 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за плановых работ на железной дороге 21 августа на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение поездов "Аэроэкспресс". Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с проведением плановых работ по развитию железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении МЖД 21 августа все аэроэкспрессы между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будут отменены. С 6:00 22 августа поезда "Аэроэкспресс" во Внуково и обратно будут курсировать по стандартному графику", – говорится в сообщении.

Во время отмены аэроэкспрессов пассажирам, желающим добраться в аэропорт Внуково, рекомендуют воспользоваться метро. На станции "Саларьево" предстоит пересадка на наземный общественный транспорт.

В МЖД подчеркнули, что терминалы "Аэроэкспресс" на Киевском вокзале и в аэропорту Внуково будут работать в прежнем режиме: сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут.

Узнать актуальную информацию о движении поездов можно на сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении, а также по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы).

Пассажиры, заблаговременно купившие билеты, могут рассчитывать на компенсацию.

Ранее сообщалось, что из-за работ по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4 с 16 августа изменилось расписание электричек и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД.