Станции МЦД-2 "Серп и Молот", "Москва Товарная" и "Калитники" реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти утвердили проект развития территории у станций "Серп и Молот", "Москва Товарная" и "Калитники" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
План также предусматривает реконструкцию самих станций и создание транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот", который свяжет МЦД-2 с четвертой линией МЦД (МЦД-4), а также станции метро "Площадь Ильича" и "Римская". Отмечается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность Таганского и Нижегородского районов.
"Строительство внеуличного пешеходного перехода в составе ТПУ на станции "Серп и Молот" позволит организовать безопасный маршрут для горожан через железнодорожные пути к территории бывшего завода "Серп и молот", где развивается современный квартал. Кроме того, будут реконструированы внеуличные пешеходные переходы в районе остановочных пунктов "Калитники" и "Москва Товарная", – рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она пояснила, что это необходимо для модернизации платформ в соответствии с единым стандартом, направленным на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.
На прилегающих к станциям улицах будут созданы новые остановки общественного транспорта, стоянки такси, велодорожки и велопарковки. Также проект предусматривает благоустройство территории от Третьего транспортного кольца до реки Яузы общей площадью более 64 гектаров.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2. Отмечается, что в будущем станция "Котляково" станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: