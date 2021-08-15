Станции МЦД-2 "Серп и Молот", "Москва Товарная" и "Калитники" реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти утвердили проект развития территории у станций "Серп и Молот", "Москва Товарная" и "Калитники" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

План также предусматривает реконструкцию самих станций и создание транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот", который свяжет МЦД-2 с четвертой линией МЦД (МЦД-4), а также станции метро "Площадь Ильича" и "Римская". Отмечается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность Таганского и Нижегородского районов.

"Строительство внеуличного пешеходного перехода в составе ТПУ на станции "Серп и Молот" позволит организовать безопасный маршрут для горожан через железнодорожные пути к территории бывшего завода "Серп и молот", где развивается современный квартал. Кроме того, будут реконструированы внеуличные пешеходные переходы в районе остановочных пунктов "Калитники" и "Москва Товарная", – рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она пояснила, что это необходимо для модернизации платформ в соответствии с единым стандартом, направленным на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.

На прилегающих к станциям улицах будут созданы новые остановки общественного транспорта, стоянки такси, велодорожки и велопарковки. Также проект предусматривает благоустройство территории от Третьего транспортного кольца до реки Яузы общей площадью более 64 гектаров.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2. Отмечается, что в будущем станция "Котляково" станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.