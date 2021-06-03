Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом в дни ЧЕ по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ОАО "РЖД" запустит дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга.

С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" № 761, 762, 763, 764, которые обычно курсируют по выходным, будут перевозить пассажиров и по будням. Это будет зависеть от проведения матчей в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в России открыли безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) по паспорту болельщика.

Болельщики для въезда в РФ смогут использовать Fan ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая до 23:59 2 июля 2021 года текущего года.

Для прохода на стадион нужно будет предъявить заламинированный паспорт болельщика. Тем иностранцам, которые въедут в Россию по электронному Fan ID, нужно обратиться в один из центров выдачи Fan ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

