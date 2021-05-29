Иностранным болельщикам "Евро-2020" открыли безвизовый въезд в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России открывается безвизовый въезд для иностранных зрителей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) по паспорту болельщика. Об этом говорится на сайте Минцифры.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что с сегодняшнего дня иностранные зрители чемпионата Европы по футболу могут въехать на территорию России по FAN ID без дополнительного оформления визы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, болельщики для въезда в РФ смогут использовать FAN ID в виде заламинированного документа или в электронном виде. Такой порядок въезда действует с 00.00 29 мая 2021 года до 23.59 2 июля текущего года.

Для прохода на стадион нужно будет предъявить заламинированный паспорт болельщика. Тем иностранцам, которые въедут на в Россию по электронному FAN ID, нужно обратиться в один из центров выдачи FAN ID в РФ и получить паспорт болельщика в виде карты.

Ранее глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев рассказал, что в "Лужниках" будет организована зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, она будет работать с учетом санитарных норм.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.