В "Лужниках" откроют площадку для просмотра матчей "Евро-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Лужниках" будет организована зона публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу, она будет работать с учетом санитарных норм, рассказал глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев. Об этом сообщает ТАСС.

"В Москве будет организована зона для общего просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Она откроется в "Лужниках" в первый день начала соревнований", – заявил он.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.