Матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями примут восемь городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что примут матчи чемпионаты Европы по футболу со зрителями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уточняется, что в Санкт-Петербурге и Баку заполнят стадионы на 50%. Будапешт планирует снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что фанаты будут придерживаться строгих правил по противодействию COVID-19.

Окончательное решение по допуску зрителей на стадионы в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине примут 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу.