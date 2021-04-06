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Спорт

19:15

Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи ЧЕ по футболу

спорт

Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File

Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в заявлении Федерации футбола страны.

"Министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил нам, что дал поручение научно-техническому комитету при правительстве определить лучшие решения, позволяющие обеспечить присутствие публики на Олимпийском стадионе в Риме в июне по случаю чемпионата Европы", – сообщил президент федерации Габриэль Гравина.

Он также добавил, что желание видеть присутствие людей на этом крупном событии подтвердило решение итальянских властей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение по числу зрителей на матчах чемпионата Европы. Ранее можно было заполнять не более 30% от вместительности каждой конкретной арены.

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