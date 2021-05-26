Новая платформа заработает на станции Каланчевская МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новую платформу откроют на станции Каланчевская МЦД-2 в июне 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На данный момент на платформе производится установка освещения и навеса.

Уже с июля, как уточнили в ведомстве, на участке Каланчевская – Курская запустят реверсивное движение.

"Поезда будут ходить в обе стороны по очереди по четвертому главному пути. На это время поезда будут останавливаться на Каланчевской на новой платформе, а старые платформы и пути закроют на реконструкцию", – объяснили в Дептрансе.

Вход на станцию Каланчевская со стороны одноименной улицы сохранится.

Ранее в мае заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил ход строительства станции Щукинская МЦД-2. По словам специалиста, платформа завершена на 90%, основные строительные работы уже завершены.