Студенты смогут купить билеты на "Сапсан" с 50% скидкой осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
С 1 сентября по 31 октября при покупке проездного билета на поезда "Сапсан" студенты могут получить скидку в размере 50%. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).
Специальный тариф "Студент" будет распространяться на базовый и экономический классы обслуживания поездов, говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что купить билет со скидкой можно только в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее пяти минут) до отправления поезда. Для оформления понадобится оригинал действующего студенческого (или аспирантского) билета, зачетной книжки или справки об обучении в вузе.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, создающих фальшивые онлайн-ресурсы по продаже билетов на "Сапсан". Поддельные сайты попадают на верхние строчки поисковиков по запросу "билеты сапсан". Не подозревающие о подвохе жертвы переходят на сайты мошенников и оставляют данные банковских карт, лишаясь денег.
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