"Сапсан" из Нижнего Новгорода будет останавливаться на платформе №3 Курского вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Поезд "Сапсан", следующий из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, будет прибывать на третью платформу Курского вокзала Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"В связи с реконструкцией участка Каланчевская – Курский вокзал с 30 мая высокоскоростной поезд "Сапсан" №757/758 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург будет прибывать и отправляться с седьмого пути платформы №3", – приводит сообщение пресс-службы МЖД Агентство "Москва".
Уточняется, что до этого он останавливался у платформы №11.
Ранее сообщалось, что расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях МЖД изменят 29 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ. 29 мая с 01:00 до 21:00 мск значительно будет скорректирован график движения поездов.
Кроме того, из-за работ по модернизации инфраструктуры на станции Лобня с 1 по 4 июня 2021 года изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД.
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