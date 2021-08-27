Расписание "Сапсанов" изменится с 15 по 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Вышний Волочек с 15 по 19 ноября изменится расписание поездов "Сапсан". Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Из-за этого отменяются поезда № 756 сообщением Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург.
Кроме того, внесены изменения в расписание поезда № 758, следующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, а также № 760 Москва – Санкт-Петербург.
Подробную информацию о графике движения "Сапсанов" можно узнать на сайте РЖД.
Ранее стало известно, что в ночное время в конце августа – начале сентября изменится расписание пригородных электричек на Курском и Рижском направлениях МЦД-2.
29 августа и 5 сентября с 00:05 до 04:50 будут закрыты первый и второй пути на участке Курский вокзал – Люблино, часть поездов проследует по другим путям, а некоторые маршруты будут укорочены.
Ночью 31 августа, а также 1–3, 5–10, 13–15 сентября с 22:30 до 05:30 закроют первый путь на участке Люблино – Царицыно. Часть поездов будет следовать по третьему пути, у некоторых изменится время отправления и прибытия.
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