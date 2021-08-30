"Яблочный экспресс" отправится 4 сентября из Москвы в Коломну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"Яблочный экспресс" отправится 4 сентября из Москвы и отвезет пассажиров в Коломну к месту проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.
"Экспресс ЦППК в Коломну превратится 4 сентября в "Яблочный экспресс", чтобы все желающие могли добраться на нем до места проведения литературного фестиваля "Антоновские яблоки". Поезд отправится с Казанского вокзала в 08:30, а все пассажиры "Яблочного экспресса" получат от ЦППК подарок", – говорится в сообщении.
В ЦППК просят пассажиров заранее планировать поездку. Актуальное расписание движения поездов можно найти на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в девятый раз, на 14 площадках Коломны. Гости праздника смогут встретиться и пообщаться с известными писателями, приобрести книжные новинки, посетить театральные спектакли и концерты, а также попробовать блюда на фуд-корте.
Ранее сообщалось, что фестиваль актуального научного кино (ФАНК) пройдет в Москве с 24 по 30 сентября при поддержке Минкультуры России. Показ откроет картина "В погоне за гедонией" режиссера Пернилле Роуз Гронкъер об исследовании технологии глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на человеческое сознание.
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