Фестиваль "Цветочный джем" откроется в столице 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве с 1 сентября по 1 октября будет проходить фестиваль "Цветочный джем". На городских площадках представят композиции из растений, созданные дизайнерами. Также все желающие смогут попробовать десерты и блюда по авторским рецептам, приготовленные участниками гастрономической ярмарки "Лето в городе". Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы отказались от каких-то больших концертов и мастер-классов в силу существующих ограничений там, где вот такое стесненное пространство. Но тем не менее открыли возможности для городской торговли: заработали фестивальные площадки, ярмарка “Лето в городе”, кафе, общепит начал функционировать в полном объеме", – рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля столицу украсят десятки тематических площадок. Дизайнерские сады появятся на главных гастрономических ярмарках города. Москвичи и гости столицы увидят как реплики проектов "Цветочного джема" прошлых лет, так и совершенно новые ландшафтные композиции. Например, на площади Революции появится русский лес с березами, соснами, елями и композициями из объемных кустарников, цветов и ягод.

Находящееся неподалеку пространство между площадью Революции и Манежной площадью будет оформлено в виде классической русской липовой аллеи с цветниками, а Столешников переулок превратится в южный курорт.