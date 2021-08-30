Фестиваль научного кино ФАНК пройдет в Москве с 24 по 30 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) пройдет в Москве с 24 по 30 сентября при поддержке Минкультуры России. Показ откроет картина "В погоне за гедонией" режиссера Пернилле Роуз Гронкъер об исследовании технологии глубокой стимуляции мозга и ее влиянии на человеческое сознание. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

"Более 20 полнометражных авторских картин о науке и новых технологиях, в числе которых зарубежные и российские премьеры, можно будет увидеть сразу в четырех столичных площадках – "Иллюзионе", Новой Третьяковке, "Октябре" и ЦДК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестивале покажут американские фильмы "Сбой в матрице" и "Мы словно боги", датскую картину "Решения" и австрийский экологический триллер "Лес. Кто меняет правила?".

Кроме того, зрители увидят фильмы российских женщин-режиссеров, среди которых картина Екатерины Еременко "Пространство Лобачевского", работа Юлии Киселевой "Робот, я люблю тебя" и "Мой личный дракон" Милы Кудряшовой.

Ранее в музее-усадьбе "Архангельское" прошел ежегодный фестиваль "Автокультура". На площадке представили больше 80 уникальных автомобилей из частных коллекций и музеев.