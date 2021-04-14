Руководители Мострансавто на один день станут водителями автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители руководящего состава Мострансавто сами выйдут на маршруты за рулем автобусов 20 апреля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Руководство Мострансавто на один день пересядет за руль автобусов. Так, 20 апреля первый заместитель гендиректора Мострансавто Андрей Середнев, а также директоры филиалов компании в Подольске, Коломне, Ногинске и Балашихе на один день примерят на себя роль водителей автобусов большого и малого классов", – говорится в сообщении.

Там отметили, что такая разовая перестановка поможет администрации лучше понять пассажиров и стать ближе к водителям, которые работают на маршрутах каждый день.

"Отметим, что у данных сотрудников компании есть права категории D. Они прошли необходимую предмаршрутную стажировку, которая включала в себя два этапа: теоретический и практический, а также маршрутную стажировку", – уточняется в материале.

Как сообщалось, с 14 апреля транспортная карта "Тройка" заработала на более чем 300 автобусных маршрутах Подмосковья. Стоимость поездки будет рассчитываться исходя из ее протяженности. На балансе карты должно хватать средств для поездки до конечной остановки, то есть максимальная.