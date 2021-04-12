Электробусы вышли на 45-й по счету маршрут в Москве

Фото: Дептранс Москвы
Электробусы в Москве начали курсировать на маршруте № 637 между станциями метро "Бибирево" и "Владыкино", он стал уже 45-м по счету. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"Электробусы вышли на 45-й по счету маршрут. В этот раз № 637 – от станции метро "Бибирево" через МЦД Бескудниково и метро "Отрадное" до метро "Владыкино". Каждый день им пользуются больше 12 тысяч жителей четырех районов Москвы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что внедрение на маршруте нового экологичного транспорта сделает передвижение москвичей по городу более быстрым и комфортным.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в рамках обновления парка столичного общественного транспорта планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости.
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