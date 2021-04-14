Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 14 апреля "Тройка" заработает на более чем 300 автобусных маршрутах Подмосковья, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Стоимость поездки будет рассчитываться исходя из ее протяженности. На балансе карты должно хватать средств для поездки до конечной остановки, то есть максимальная. Именно такая сумма будет зарезервирована при входе, а уже на выходе будет списана стоимость поездки в зависимости от ее длины.

"Свободное перемещение по Московской агломерации – это то, к чему мы стремимся, создавая единое транспортное пространство Москвы и области. И сейчас мы сделали важный шаг – перешли к следующему этапу нашего проекта. Помимо МЦД и 400 городских маршрутов, "Тройка" заработала и на пригородных автобусах Подмосковья", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее транспортную карту столицы РФ начали использовать в Тульской области. На сегодняшний день по "Тройке" в регионе совершили 755 тысяч поездок.

Заинтересованность в применении транспортной карты "Тройка" уже выразили и в других городах и регионах – систему могут ввести во Владимирской, Мурманской, Ленинградской и ряде других областей, а также в Сочи и Ульяновске.

Карту "Тройка" уже запустили в Перми в качестве пилотного проекта. Транспортный документ временно работал на двух межмуниципальных маршрутах.

