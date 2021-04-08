По "Тройке" в Подмосковье проехали уже больше 155 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Более 155 тысяч раз пассажиры проехали по "Тройке" в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

"Сейчас карта уже работает более чем на 400 маршрутах, в 1,5 тысячи автобусах Московской области. Их число будет только расти – оплачивать поездки по Москве и Московской области одним проездным намного удобнее", – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что картой "Тройка" также можно оплачивать проезд в общественном транспорте Тулы, Тульской области, Комсомольска-на-Амуре и Ульяновска. Также воспользоваться ею вскоре смогут и жители Перми.

Ранее москвичам рассказали, как "Тройка" помогает получать скидки и бонусы.