Москвичам рассказали, как "Тройка" помогает получать скидки и бонусы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по февраль 2021 года жители столицы стали в семь раз чаще пользоваться программой лояльности для держателей транспортной карты "Тройка" по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. С ее помощью горожане могут экономить на покупке товаров и оплате услуг, накапливая бонусы для получения скидок от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, картой можно оплачивать поездки на общественном транспорте. Также пользователи оценили мобильное приложение "Город", с помощью которого можно получать различные бонусы и скидки. Общее число участников программы лояльности на конец февраля 2021 года превысило 1,4 миллиона человек.

Чаще всего с помощью приложения горожане тратили бонусы на оплату мобильной связи, покупку продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, оплачивали поездки на транспорте и услуги службы доставки еды.

У наиболее активного пользователя приложения накопилось 42 тысячи бонусов (один бонус равен одному рублю). Помимо этого, самыми крупными покупками, оплаченными с помощью бонусов в 2021 году, стали электросамокат и смарт-часы.

