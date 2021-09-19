В ХМАО обнаружили обломки упавшего гидросамолета

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Ханты-Мансийском автономном округе обнаружили обломки упавшего накануне гидросамолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Нашли тела мужчины и женщины. Других пострадавших нет", – рассказал источник в экстренных службах региона.

Гидросамолет упал в болото в Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 18 сентября. По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел в Советском районе вблизи озера Глубокое. Тогда же сообщалось, что на борту летательного аппарата могли быть два человека.

В состав поисковой группы вошли 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход. Позднее вечером стало известно, что поисковая операция приостановлена до 19 сентября в связи с труднодоступностью местности и высокой заболоченностью.