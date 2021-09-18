Поиски упавшего в ХМАО гидросамолета остановлены до утра – МЧС РФ

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Поиски упавшего в болото гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продолжатся утром в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, поисковые работы осложнены труднодоступностью местности и высокой заболоченностью.

"В 08:00 утра по местному времени планируется возобновление работы поисковых групп с применением болотопроходимой техники", – говорится в сообщении.

Сообщение о катастрофе поступило в 13:45 в субботу, 18 сентября. В Советском районе вблизи озера Глубокое (в 85 километрах от города Советский) произошло падение гидросамолета в болото.

Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна находились два человека. Оба погибли.