Орбан в ответ на оскорбления Зеленского заявил, что "каждый получит по заслугам"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на оскорбления со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что жизнь все расставит по своим местам и "каждый получит по заслугам".

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский сказал, что "каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника".

В своем ответе, опубликованном в социальной сети X, Орбан обратился к Зеленскому со словами "дорогой Владимир", однако сразу отметил, что они никогда не поймут друг друга.

"Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне – несмотря на то что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь", – написал Орбан.

Премьер-министр добавил, что, как бы Зеленский ему ни льстил, Венгрия не сможет поддержать военные усилия Украины. При этом Орбан заверил, что украинский народ, несмотря на оскорбления своего президента, может рассчитывать на продолжение поставок электроэнергии и топлива в страну, а также на поддержку беженцев с Украины.

Сообщение было подписано просто: "Виктор".

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с Зеленским на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе прошла хорошо. Также глава Штатов добавил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.