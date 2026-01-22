22 января, 18:27Политика
Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу делегаций России, Украины и США в ОАЭ
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, сообщил о предстоящей трехсторонней встрече украинской, американской и российской делегаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, встреча пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в пятницу и субботу, 23 и 24 января. Однако Зеленский не уточнил, какие конкретно вопросы будут обсуждаться.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе прошла хорошо.
Вместе с тем Трамп уточнил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.
